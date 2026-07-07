Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260707 - 0859 Frankfurt-Bockenheim: Gefährliche Körperverletzung mittels Messer - Zeugenaufruf
Frankfurt (ots)
(bo) In der heutigen Nacht kam es in Bockenheim zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 27-Jährigen.
Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich der 27-jährige Mann gegen 01:05 Uhr zusammen mit einem 17-jährigen Zeugen zu Fuß auf dem Gehweg der Rödelheimer Straße aufgehalten haben. Ein Unbekannter habe sich den beiden von hinten mit einem E-Bike genähert. Kurz darauf habe der unbekannte Mann den 27-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Danach sei der Tatverdächtige über die Schlossstraße in südliche Richtung mit seinem E-Bike geflüchtet. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff oberflächliche Schnittverletzungen und wurde durch einen RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 17-Jährige blieb unverletzt.
Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:
Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 170cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, weißer Jacke, einer kurzen Hose und war mit einem E-Bike unterwegs
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle (zu den Geschäftszeiten Montag bis Freitag zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr) unter der 069 / 755 - 41266 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
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