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BPOLI LUD: Erst der Mann, später die Frau: Doppelte Festnahme bei Grenzkontrolle in Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Erst der Mann, später die Frau: Doppelte Festnahme bei Grenzkontrolle in Ludwigsdorf
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Ludwigsdorf, Görlitz, Dresden (ots)

Eine Routinekontrolle im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle hat am Montagnachmittag zu einer doppelten Festnahme geführt.

Beamte stoppten gegen 16:50 Uhr einen 45-jährigen polnischen Staatsangehörigen als Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Bandendiebstahls gesucht wurde. Er wurde festgenommen und der Haftbefehl eröffnet.

Da der Mann allein im Fahrzeug unterwegs war, informierte er seine Lebensgefährtin, damit diese den Pkw abholt. Am frühen Abend erschien die 39-jährige polnische Frau an der Grenzkontrolle - und geriet ebenfalls ins Visier der Beamten. Auch bei ihrer Fahndungsüberprüfung wurden sie fündig: Gegen sie lag ebenfalls ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vor. Nach der Feststellung wurde auch ihr der Haftbefehl eröffnet.

Mann und Frau werden im Laufe des Tages getrennt dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über die Fortdauer der Haftbefehle entscheidet.

Für den Pkw blieb nur die Möglichkeit, diesen gesichert auf einem öffentlichen Parkplatz abzustellen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Danilo Weise
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
Mobil: 0175/9029421
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

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