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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260707 - 0861 Frankfurt - Hausen: Festnahme nach mehreren Körperverletzungsdelikten

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Montagmittag (06. Juli 2026) einen 26-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, mehrere Personen angegriffen zu haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen können dem Beschuldigten die folgenden drei Taten zugerechnet werden, die sich kurz hintereinander in Praunheim zwischen 12:40 Uhr und 13:30 Uhr abgespielt haben sollen. Zunächst wurde der Polizei eine Körperverletzung in der Praunheimer Landstraße gemeldet. Kurz darauf soll eine 25-jährige Frau ohne ersichtlichen Grund in der Heerstraße auf den Kopf geschlagen worden sein. Nachdem sich der Tatverdächtige entfernte kam es kurz darauf in unmittelbarer Nähe, ebenfalls in der Heerstraße, zu einem Angriff in einem Einkaufsmarkt, bei dem ein 45-jähriger Mann gewürgt und geschlagen worden sein soll.

Die Beschreibung des Täters traf in allen drei Fällen auf den hier erwähnten Beschuldigten zu, der kurz darauf von Polizisten festgenommen wurde.

Gegen den 26-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Motivation seiner Tathandlungen ist nun Teil der Ermittlungen. Darüber hinaus wird geprüft, ob er auch für gleichgelagerte Taten im betroffenen Revierbereich 11 Ende der vergangenen Woche in Frage kommt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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