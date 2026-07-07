Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260707 - 0860 Frankfurt-Gallus: Gefährliche Körperverletzung
Frankfurt (ots)
(bo) Gestern Abend griff ein 39-jähriger Mann in der Mannheimer Straße eine 24-jährige Frau an.
Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich die 24-jährige Geschädigte gegen 20:15 Uhr in der Mannheimer Straße, unweit der Bahnhofsmission, aufgehalten haben. Der 39-jährige Mann, der kurz zuvor bereits einen Mitarbeiter der Bahnhofsmission angegangen sein soll, habe die Geschädigte unvermittelt angegriffen, in dem er sie gewürgt haben soll.
Aufgrund der Gegenwehr der 24-Jährigen und dem Eingreifen eines Passanten, habe der 39-Jährige schließlich von ihr abgelassen.
Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.
Er wurde zwecks Vorführung am heutigen Tag in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.
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