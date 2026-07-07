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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260707 - 0860 Frankfurt-Gallus: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend griff ein 39-jähriger Mann in der Mannheimer Straße eine 24-jährige Frau an.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich die 24-jährige Geschädigte gegen 20:15 Uhr in der Mannheimer Straße, unweit der Bahnhofsmission, aufgehalten haben. Der 39-jährige Mann, der kurz zuvor bereits einen Mitarbeiter der Bahnhofsmission angegangen sein soll, habe die Geschädigte unvermittelt angegriffen, in dem er sie gewürgt haben soll.

Aufgrund der Gegenwehr der 24-Jährigen und dem Eingreifen eines Passanten, habe der 39-Jährige schließlich von ihr abgelassen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Er wurde zwecks Vorführung am heutigen Tag in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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