Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260707 - 0860 Frankfurt-Gallus: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend griff ein 39-jähriger Mann in der Mannheimer Straße eine 24-jährige Frau an.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich die 24-jährige Geschädigte gegen 20:15 Uhr in der Mannheimer Straße, unweit der Bahnhofsmission, aufgehalten haben. Der 39-jährige Mann, der kurz zuvor bereits einen Mitarbeiter der Bahnhofsmission angegangen sein soll, habe die Geschädigte unvermittelt angegriffen, in dem er sie gewürgt haben soll.

Aufgrund der Gegenwehr der 24-Jährigen und dem Eingreifen eines Passanten, habe der 39-Jährige schließlich von ihr abgelassen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Er wurde zwecks Vorführung am heutigen Tag in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

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