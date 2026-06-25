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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2026.

Edemissen (ots)

Polizei sucht Hinweisgebende zu einem Verkehrsunfall.

Edemissen, L 240, Gifhorner Straße/Kreisverkehr, 19.06.2026, 23:15 Uhr.

Aus ungeklärter Ursache kam in einem Kreisverkehr ein Fahrzeugführender mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem angrenzenden Graben wurde das Fahrzeug ausgebremst. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrzeugführende nicht mehr anwesend. Es können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben zum Unfallgeschehen und zum Fahrzeugführenden gemacht werden. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Mercedes. Die Polizei Edemissen bittet unter der Telefonnummer 05176 976480 um Zeugenhinweise. Insbesondere wäre von Wichtigkeit, ob es Zeugen gibt, die den Unfall gesehen haben, denen vielleicht eine auffällige Fahrweise im Vorfeld aufgefallen ist oder die Angaben zur unfallverursachenden Person machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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