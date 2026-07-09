Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kollision im Gegenverkehr: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kleve-Rindern (ots)

Am Dienstag (7. Juli 2026) kam es gegen 16:00 Uhr an der Straße Tweestrom in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter befuhr mit einem Pkw den Tweestrom in Fahrtrichtung B220n über eine Brücke. Dort befand sich bereits eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Kleve, die mit einem Land Rover am Straßenverkehr teilnahm. Nach Angaben der Frau touchierte der andere Unfallbeteiligte den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die Kleverin nach rechts und touchierte dort einen Randstein. Es entstand Sachschaden am vorderen Reifen auf der Fahrerseite. Der unbekannte männliche Verkehrsteilnehmer, welcher nach Angaben der Frau einen rötlichen Bart hatte, entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei Kleve ermittelt und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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