Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrolle mit zahlreichen Verstößen in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Strafverfahren, eine vorläufige Festnahme und die Prüfung eines beschleunigten Verfahrens sind die Konsequenzen einer Verkehrskontrolle in Schalke-Nord am Freitag, 10. April 2026. Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 11 Uhr an der Josefinenstraße auf ein Fahrzeug mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam und sie beabsichtigten, den Fahrer des Autos zu kontrollieren. In Höhe der Alfred-Zingler-Straße/Uechtingstraße kam das schnellfahrende Auto schließlich zum Stehen und die Kontrolle der Polizei begann. Der 37-jährige Fahrer räumte ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fiel ein freiwillig durchgeführter Alkohol- sowie Drogenvortest positiv aus. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab weiterhin, dass er einen offenen Haftbefehl und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, er wurde vorläufig festgenommen und ihm wurden von einem Arzt Blutproben entnommen. Die Einleitung eines beschleunigten Verfahrens wird geprüft und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

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