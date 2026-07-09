Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kollision zwischen Pedelec und Kind: 3-Jährige verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Mittwoch (8. Juli 2026) befuhr eine 18-jährige Frau aus Kleve, gegen 17:30 Uhr, mit einem Pedelec den Radweg der Triftstraße in Fahrtrichtung Weyerstege. Zum Unfallzeitpunkt rannte ein dreijähriges Kind, welches sich hinter einer Hecke befunden hatte, auf den Radweg und es kam zur Kollision der beiden Personen. Das Mädchen zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)

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