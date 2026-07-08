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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pkw im Bereich der Fahrerseite beschädigt: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Straelen (ots)

Am Montag (6. Juli 2026) kam es zwischen 04:40 Uhr und 10:30 Uhr an der Straße Zand in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein blauer 3er BMW, welcher auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit abgestellt gewesen war, im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Der 25-jährige Halter des Wagens informierte die Polizei, weil sich die oder der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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