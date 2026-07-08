POL-KLE: Bedburg-Hau - Sturz mit E-Scooter: Jugendlicher verletzt sich schwer
Bedburg-Hau-Hau (ots)
Am Dienstag (7. Juli 2026) kam es gegen 13:40 Uhr an der Straße Schmelenheide in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Junge aus Bedburg-Hau befuhr mit einem E-Scooter den an die Straße Schmelenheide angrenzenden Fuß- und Radweg in Fahrtrichtung Bahnhof Bedburg-Hau. Dem Jugendlichen kam dabei eine Schulklasse entgegen, welcher er Platz machen wollte, und deshalb den Bremsvorgang einleitete. Dabei verlor der 14-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm trug, die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte. Der Jugendliche wurde aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pp)
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