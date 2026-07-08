PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Sturz mit E-Scooter: Jugendlicher verletzt sich schwer

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Dienstag (7. Juli 2026) kam es gegen 13:40 Uhr an der Straße Schmelenheide in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Junge aus Bedburg-Hau befuhr mit einem E-Scooter den an die Straße Schmelenheide angrenzenden Fuß- und Radweg in Fahrtrichtung Bahnhof Bedburg-Hau. Dem Jugendlichen kam dabei eine Schulklasse entgegen, welcher er Platz machen wollte, und deshalb den Bremsvorgang einleitete. Dabei verlor der 14-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm trug, die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte. Der Jugendliche wurde aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren