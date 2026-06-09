Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Witterungslage führt zu Verkehrsunfall mit Vollsperrung

A71 Höhe Erfurt (ots)

Heute Morgen ereignete sich kurz circa 5:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und dem Autobahnkreuz Erfurt.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei den vorherrschenden Witterungsverhältnissen verlor eine 47-jährige Fahrerin eines VWs die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie befuhr zu diesem Zeitpunkt den linken Fahrstreifen, kam ins Schleudern und kollidierte mit der linksseitigen Mittelschutzplanke. Von dieser schleuderte sie zurück auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem 34-jährigen Fahrer eines Opels, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr. In der weiteren Folge schleuderte der VW wieder gegen die Mittelschutzplanke und verkantete sich dort. Durch Trümmerteile wurde der Opel eines 23-jährigen Fahrers im nachfolgenden Verkehr beschädigt.

Der 34-jährige Fahrer des Opels sowie die 47-jährige Fahrerin des VWs wurden durch den Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 EUR

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Schweinfurt für circa 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Seit circa 08:00 Uhr ist der rechte Fahrstreifen in diesem Bereich wieder befahrbar.

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