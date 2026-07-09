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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Starkstromkabel eines Mammographiemobils beschädigt und entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (7. Juli 2026), 18:00 Uhr und Mittwoch (8. Juli 2026), 07:30 Uhr kam es an der Ladestraße in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter beschädigten und entwendeten ein Starkstromkabel eines auf einem Parkplatz abgestellten Mammographiemobils.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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