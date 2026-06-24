Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Motocross Maschine nach Unfallflucht

Willebadessen (ots)

Bereits am Mittwoch, 17. Juni, ereignete sich auf der Straße "Am Sportplatz" in Willebadessen ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 16.40 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Willebadessen mit einem Ford Focus die Straße "Am Sportplatz" in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe des Aldi-Marktes kam ihr ein Jugendlicher auf einer Motocross-Maschine entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der unbekannte Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Ford der 37-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Jugendliche mit der Motocross-Maschine über die Straße "Hurst" in Richtung Eggestraße, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine blaue Motocross-Maschine handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

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