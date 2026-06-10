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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei fasst gesuchten Dieb im Bahnhof Flensburg

Flensburg (ots)

Eine Streife der Flensburger Bundespolizei kontrollierte heute Morgen gegen 10:00 Uhr am Bahnhof Flensburg einen 56-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Verhaftung, nachdem der Mann mit einem Haftbefehl nach Diebstahl gesucht wurde. Ferner wurde er mit einer Fahndungsnotierung zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls gesucht.

Die Bundespolizisten verhafteten den 56-Jährigen und führten ihn der Bundespolizeiinspektion Flensburg zu.

Da der Rumäne die festgelegte Geldstrafe von 480 Euro nicht aufbringen konnte, wird er im Laufe des Tages in die JVA Kiel überstellt werden. Hier erwartet ihn eine 24-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Thomas Hippler
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
Telefon: 0461/ 3132 - 1011
Mobil: 0172/ 4011 278
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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