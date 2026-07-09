Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht: Pkw im Bereich der Beifahrerseite beschädigt

Goch (ots)

Am Mittwoch (8. Juli 2026) kam es zwischen 10:45 Uhr und 11:25 Uhr am Klosterplatz in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein auf dem Parkplatz abgestellter weißer Hyundai I20 im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Die Halterin aus Goch informierte die Polizei. Nach aktuellem Kenntnisstand beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmende das abgestellte Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt unter 02821 5040 die Polizei Kleve entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell