Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Büste von Friedhofsgrab entwendet: Zeugen gesucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (7. Juli 2026), 20:30 Uhr und Donnerstag (9. Juli 2026), 20:00 Uhr kam es an der Gartenstraße in Kerken zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter beschädigten und entwendeten von einem Friedhofsgrab eine ca. 1m hohe Büste (Abbild Madonna) aus Bronze und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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