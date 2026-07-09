Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Goch (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger öffnete am Donnerstag (18. Juni 2026) zwi-schen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr mehrere abgestellte Pkws an der Markusstraße in Goch. Der Täter entwendete dabei u.a. eine beige Jacke, welche im weiteren Verlauf in einem anderen angegangenen Fahrzeug aufgefunden werden konnte, sowie einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Der Tatverdächtige wurde durch eine Video-kamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/209360

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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