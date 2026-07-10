Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Kollision im Begegnungsverkehr: VW Tiguan beschädigt

Uedem (ots)

Am Mittwoch (8. Juli 2026) kam es gegen 10:15 Uhr an der Viehstraße in Uedem zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem VW Tiguan die Viehstraße und musste dabei verkehrsbedingt halten. Aus entgegengesetzter Richtung kam dem Mann, nach eigenen Angaben, ein gelber Reisebus entgegen. Der 19-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, der Reisebus habe den VW Tiguan touchiert und sich dann in Richtung Lohstraße von der Unfallstelle entfernt. Am Pkw entstand durch die Kollision ein Sachschaden am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite.

Die Polizei Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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