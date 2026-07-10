Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Hochmotorisierte Pkw nötigen Radfahrer zwischen Niel und Mehr

Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (05. Juli 2026) wurden durch Anwohner im Bereich Kranenburg-Mehr und -Niel in den Mittagstunden (etwa 13:00 bis 14:00 Uhr) mehrere niederländische, hochmotorisierte Fahrzeuge festgestellt, die in einer Gruppe unterwegs waren. Bei einer Überprüfung eines Fahrzeuges vor Ort und auch im weiteren Verlauf konnten keine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt werden, die festgestellten Fahrzeuge fuhren dann auch wieder über die Grenze in die Niederlande zurück. Am Abend meldete sich allerdings ein Radfahrer, der zwischen Niel und Mehr unterwegs war und von mehreren solcher Fahrzeuge (darunter Mercedes AMG, Porsche, BMW M-Modelle) genötigt wurde, von der Fahrbahn herunter in den Grünstreifen zu fahren. Er blieb dabei unverletzt. Die Fahrzeuge seien mit hoher Geschwindigkeit gefahren und sollen auch versucht haben, sich gegenseitig zu überholen. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen oder ebenfalls geschädigte Personen, die sachdienliche Angaben zu diesen Fahrzeugen machen können. Möglicherweise wurde Videoaufnahmen gefertigt, da die Fahrzeuge nach derzeitigen Erkenntnissen die Aufmerksamkeit vieler Menschen im Bereich Kranenburg auf sich gezogen hatten. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve unter Telefon 02821 5040. (sp)

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