PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Hochmotorisierte Pkw nötigen Radfahrer zwischen Niel und Mehr
Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (05. Juli 2026) wurden durch Anwohner im Bereich Kranenburg-Mehr und -Niel in den Mittagstunden (etwa 13:00 bis 14:00 Uhr) mehrere niederländische, hochmotorisierte Fahrzeuge festgestellt, die in einer Gruppe unterwegs waren. Bei einer Überprüfung eines Fahrzeuges vor Ort und auch im weiteren Verlauf konnten keine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt werden, die festgestellten Fahrzeuge fuhren dann auch wieder über die Grenze in die Niederlande zurück. Am Abend meldete sich allerdings ein Radfahrer, der zwischen Niel und Mehr unterwegs war und von mehreren solcher Fahrzeuge (darunter Mercedes AMG, Porsche, BMW M-Modelle) genötigt wurde, von der Fahrbahn herunter in den Grünstreifen zu fahren. Er blieb dabei unverletzt. Die Fahrzeuge seien mit hoher Geschwindigkeit gefahren und sollen auch versucht haben, sich gegenseitig zu überholen. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen oder ebenfalls geschädigte Personen, die sachdienliche Angaben zu diesen Fahrzeugen machen können. Möglicherweise wurde Videoaufnahmen gefertigt, da die Fahrzeuge nach derzeitigen Erkenntnissen die Aufmerksamkeit vieler Menschen im Bereich Kranenburg auf sich gezogen hatten. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 09:18

    POL-KLE: Kleve - Roter Pkw entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf

    Kleve-Materborn (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (8. Juli 2026), 21:30 Uhr und Donnerstag (9. Juli 2026), 07:00 Uhr wurde an der Kuhstraße in Kleve ein abgestellter Pkw entwendet. Der rote VW-Transporter war auf einem Parkplatz abgestellt und trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-KD870. Wie der oder die Täter den Pkw entwenden konnten, ist Teil der ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 09:17

    POL-KLE: Kerken - Büste von Friedhofsgrab entwendet: Zeugen gesucht

    Kerken-Aldekerk (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (7. Juli 2026), 20:30 Uhr und Donnerstag (9. Juli 2026), 20:00 Uhr kam es an der Gartenstraße in Kerken zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter beschädigten und entwendeten von einem Friedhofsgrab eine ca. 1m hohe Büste (Abbild Madonna) aus Bronze und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Die Kripo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren