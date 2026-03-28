Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Versuchter Einbruch in Blumengeschäft
Hattingen (ots)
Zwischen dem 26.03.2026, 18:30 Uhr und 27.03.2026, 08:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Schiebetür eines Blumengeschäftes an der Heggerstraße gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt den gewaltsamen Öffnungsversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)
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