POL-EN: Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Hattingen (ots) - Zu einem sog. Schockanruf bei einer 74-jährigen Hattingerin kam es am 25. März, gegen 13:00 Uhr. In einem Telefonat teilte ihr eine männliche Stimme mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Sie habe ein kleines Mädchen angefahren und sei nun festgenommen worden. Für die Freilassung aus dem Gefängnis müsse nun eine Kaution im niedrigen fünfstelligen Betrag geleistet ...

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