PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Hattingen (ots)

Zwischen dem 26.03.2026, 18:30 Uhr und 27.03.2026, 08:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Schiebetür eines Blumengeschäftes an der Heggerstraße gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt den gewaltsamen Öffnungsversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 06:33

    POL-EN: Ennepetal - zwei leichtverletzte Personen bei Auffahrunfall

    Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 27.03.2026, gegen 10.18 Uhr, hielt ein 34-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Mercedes-Benz verkehrsbedingt auf der Neustraße. Dies übersah eine 58-jährige Ennepetalerin in ihrem Pkw Opel und fuhr dem 34 Jährigen in Folge dessen auf. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Da sich bei der 58 Jährigen Hinweise auf ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 12:38

    POL-EN: Hattingen: Schockanruf bei Hattingerin_ Unfall der Tochter

    Hattingen (ots) - Zu einem sog. Schockanruf bei einer 74-jährigen Hattingerin kam es am 25. März, gegen 13:00 Uhr. In einem Telefonat teilte ihr eine männliche Stimme mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Sie habe ein kleines Mädchen angefahren und sei nun festgenommen worden. Für die Freilassung aus dem Gefängnis müsse nun eine Kaution im niedrigen fünfstelligen Betrag geleistet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren