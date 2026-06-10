Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Motorroller

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 09. Juni 2026, 13:43 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern der Fahrer eines Motorrollers in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rollerfahrer war gestürzt, nachdem ein Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn überqueren wollte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte gestern Mittag ein 21-jährger Fußgänger die Roßstraße in Höhe der Hausnummer 98 überqueren. Als er auf der dortigen Verkehrsinsel stand, übersah er einen 31-jährigen Motorrollerfahrer, der gerade die Roßstraße in Fahrtrichtung Innenstadt entlangfuhr. Nachdem der 21-Jährige unvermittelt die Straße betrat, versuchte der Rollerfahrer noch eine Gefahrenbremsung durchzuführen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Der Roller schlitterte daraufhin in das Heck eines auf der rechten Fahrbahn geparkten Lieferwagens. Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Fußgänger wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

(dam)

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