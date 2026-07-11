POL-KLE: Kleve - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Tweestrom aktuell gesperrt

Uedem (ots) - Am Mittwoch (8. Juli 2026) kam es gegen 10:15 Uhr an der Viehstraße in Uedem zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem VW Tiguan die Viehstraße und musste dabei verkehrsbedingt halten. Aus entgegengesetzter Richtung kam dem Mann, nach eigenen Angaben, ein gelber Reisebus entgegen. Der 19-Jährige gab bei der ...

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