POL-KLE: Kleve - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Tweestrom aktuell gesperrt
Kleve (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist der Tweestrom zwischen der Medline Straße und der Straße Spyckscher Baum aktuell gesperrt. Weitere Informationen zum Unfall werden durch die Polizei zu einem späteren Unfall veröffentlicht. (pp)
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