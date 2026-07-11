POL-KLE: Folgemeldung nach Verkehrsunfall: Sperrung Tweestrom seit 21:45 Uhr aufgehoben.

Kleve/Emmerich (ots) - Mitarbeiter des Verkehrsdienstes der Klever Polizei konnte in einer kurzfristigen Notreparatur den Lkw soweit wieder instand setzen, dass er von der Fahrbahn herunter auf einen Parkplatz am Ende der Rheinbrücke gefahren werden konnte. Die Sperrung der Rheinbrücke ist damit zunächst früher ...

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