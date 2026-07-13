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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Verkehrsunfall beim Autowaschen
Mann zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Rheurdt (ots)

Am Samstag (11. Juli 2026) gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Autohandwäsche an der Vluyner Straße, bei dem ein Mitarbeiter der Waschanlage sich schwer verletzte. Eine 77-Jährige aus Neukirchen-Vluyn wollte ihren Wagen waschen lassen. Der 36-jähriger Angestellte der Firma bereitete ihren VW Passat dazu vor und gab der Frau dann ein Handzeichen, ein Stück vorzufahren. Nach Zeugenangaben beschleunigte die 77-Jährige ihren VW allerdings unkontrolliert vorwärts. Der 36-Jährige, der vor ihrem Wagen stand, geriet zwischen den VW und einen VW Golf Plus, der ebenfalls in der Schlange stand. Der aus Kamp-Lintfort stammende Mann wurde zwischen den beiden Autos eingeklemmt und schwer an den Beinen verletzt. Danach touchierte der VW noch einen Dacia Jogger und kam dann zum Stehen. Der verletzte Waschanlagen-Mitarbeiter wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, die 77-Jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. An dem VW Passat, dem Golf Plus und dem Dacia entstand Sachschaden. (cs)

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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