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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Lebensmittel aus Kühlanhänger entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Freitag (10. Juli 2026), 21:30 Uhr und Samstag (11. Juli 2026), 08:25 Uhr kam es an der Jahnstraße in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Schulgelände und beschädigten dort zwei Kühlanhänger. Aus einem der Anhänger entwendeten die Täter eine niedrige zweistellige Kistenanzahl Softdrinks (Cola, Fanta, Sprite) sowie eine niedrige zweistellige Anzahl an Grillwurstpackungen. Aus dem zweiten beschädigten Anhänger entwendeten die Täter, nach aktuellem Kenntnisstand, keine Wertgegenstände.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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