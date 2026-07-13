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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall mit Damenfahrrad: Verkehrsteilnehmerin zieht sich schwere Verletzungen zu

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Am Freitag (10. Juli 2026) kam es gegen 14:36 Uhr an der Weseler Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit einem Damenfahrrad die Straße Hohe Sorge in Fahrtrichtung Sternstraße. Dabei verlor die Frau, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Damenfahrrad und stürzte. Die Emmericherin, die zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Damenfahrrad entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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