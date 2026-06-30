Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft: Dealer mit 103 Drogentütchen erwischt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Dealer wurde am Freitagabend, 26.06.2026, am Kesselbrink festgenommen. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Gegen 21:45 Uhr erwischten die Beamten einen 20-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz am Kesselbrink beim illegalen Handel mit Cannabis. Bei der Durchsuchung des Mannes und seines Drogenverstecks stießen die Polizisten auf insgesamt 103 Klemmverschlusstüten mit Cannabis

Der 20-Jährige mit guineischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Am Samstag, 27.06.2026, wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 20-Jährigen erlassen.

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