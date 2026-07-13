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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Sturz mit dem Skateboard: Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer und wird ins Krankenhaus verbracht

Straelen (ots)

Am Freitag (10. Juli 2026) kam es gegen 19:30 Uhr am Westwall in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Junge befuhr mit einem Skateboard den Bürgersteig der Straße Westwall und verlor dabei die Kontrolle über das Board. Der Junge stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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