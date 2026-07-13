POL-KLE: Straelen - Sturz mit dem Skateboard: Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer und wird ins Krankenhaus verbracht

Kevelaer (ots) - Im Zeitraum von Freitag (10. Juli 2026), 21:30 Uhr und Samstag (11. Juli 2026), 08:25 Uhr kam es an der Jahnstraße in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Schulgelände und beschädigten dort zwei Kühlanhänger. Aus einem der Anhänger entwendeten die Täter eine niedrige zweistellige ...

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