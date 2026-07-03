Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - 66-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Beendorfer Straße/ Magdeburger Tor 01.07.2026, 16:10 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag in der Beendorfer Straße, Kreuzung Magdeburger Tor in Helmstedt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 58 Jahre alte Fahrer eines Fiat Punto in der Straße Magdeburger Tor in Richtung Beendorfer Straße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen überholte er mehrere Fahrzeuge, die aufgrund der dortigen Baustelle verkehrsbedingt halten mussten und bog daraufhin links in die Beendorfer Straße ein, wobei er unter anderem in den Gegenverkehr fuhr. Dabei übersah er den 66 Jahre alten Radfahrer, der die die Beendorfer Straße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Magdeburger Tor befuhr, und kollidierte mit ihm. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum Helmstedt gebracht. Der Fahrer des Fiat Punto blieb unverletzt. Die Kreuzung Magdeburger Tor/ Beendorfer Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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