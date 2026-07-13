POL-KLE: Kevelaer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Polizei ermittelt und sucht Zeugen
Kevelaer (ots)
Am Donnerstag (9. Juli 2026) kam es gegen 10:10 Uhr an der Weezer Straße in Kevelaer zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 69-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem Pedelec den an die Weezer Straße angrenzenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Lindenstraße. Die Frau fuhr dabei in ein Schlagloch, kollidierte in der Folge mit einem Pflasterstein und stürzte. Die 69-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pedelec entstand Sachschaden. Im Rahmen der Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalte machen können.
Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)
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