Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - kein Eis, dafür Ärger: Eisautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bad Liebenzell (ots)

Offenbar hatten unbekannte Täter weniger Appetit auf Eis als auf Bargeld. In Bad Liebenzell haben Unbekannte einen Eisautomat aufgebrochen und das darin befindliche Wechselgeld entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen machten sich die Täter zwischen Montag und Dienstag an einem Im Nagoldtal aufgestellten Eisautomaten zu schaffen. Nach der Spurenlage bohrten die Unbekannten zunächst den Schließmechanismus auf und hebelten anschließend den Automaten gewaltsam auf. Dabei entwendeten sie Wechselgeld im unteren dreistelligen Betrag.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Calw unter der 07051 1610 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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