POL-HS: Oldtimer entwendet
Wassenberg-Effeld (ots)
Ein Oldtimer Porsche 911, der mit einem Heinsberger Kennzeichen ausgestattet war (HS-), wurde durch unbekannte Personen entwendet, als er an der Bruchstraße parkte. Die Tat wurde zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, am Samstag, 1. August, begangen.
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