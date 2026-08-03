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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Oldtimer entwendet

Wassenberg-Effeld (ots)

Ein Oldtimer Porsche 911, der mit einem Heinsberger Kennzeichen ausgestattet war (HS-), wurde durch unbekannte Personen entwendet, als er an der Bruchstraße parkte. Die Tat wurde zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, am Samstag, 1. August, begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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