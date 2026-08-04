Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten dreistelligen Geldbetrag

Hamm-Herringen (ots)

Ein 84-jähriger Mann aus Hamm hat einen dreistelligen Geldbetrag verloren.

Der Senior erhielt am Montag, 3. August gegen 9.05 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Anrufer forderte den Senior auf, sich in seinem Online-Banking anzumelden.

Da der 84-Jährige an diesem Tag tatsächlich eine Überweisung erwartete, meldete er sich an seinem Laptop im Online-Banking an und erlaubte dem Unbekannten den Zugriff auf seinen Computer.

Durch den Fernzugriff konnte der Betrüger einen mittleren dreistelligen Betrag auf ein fremdes Konto überweisen.

Nachdem dem Mann aus Hamm der Betrug aufgefallen war, meldete er dies der Polizei.

Die Polizei Hamm warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals private Daten wie Bank- oder Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Online-Bezahldiensten am Telefon preis. Sollte dies bereits geschehen sein, informieren Sie umgehend Ihr Geldinstitut. Gewähren Sie auch niemals einem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren Computer, zum Beispiel durch die Installation einer Fernwartungssoftware.

Klären Sie auch ältere Familienmitglieder und Bekannte über die Vorgehensweise der Betrüger auf. (rv)

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