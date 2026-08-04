Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Abbiegeunfall: Eine Person schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Neue Bahnhofstraße / Friedrichstraße zog sich am Montag, 3. August, eine 19-jährige Motorradfahrerin schwere Verletzungen zu.

Eine 20-jährige Audi-Fahrerin aus Ahlen befuhr gegen 22.10 Uhr die Neue Bahnhofstraße in westlicher Richtung. Als sie im Kreuzungsbereich nach links auf die Friedrichstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Honda-Fahrerin aus Hamm.

Durch die Kollision verletzte sich die 19-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

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