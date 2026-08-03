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POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 27. Juli bis zum 2. August 2026

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 27. Juli bis zum 2. August 2026
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Hamm (ots)

In der Woche vom 27. Juli bis zum 2. August 2026 gab es im Stadtgebiet ein versuchtes Einbruchsdelikt. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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