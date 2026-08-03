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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Marker Allee - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin aus Hamm nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 1. August, auf der Marker Allee in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Rad auf dem Fußgängerweg der Marker Allee unterwegs, als ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte aus einer Grundstückseinfahrt auszufahren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß in dessen Folge die Pedelec-Fahrerin die Kontrolle über ihr Rad verlor und mit einem Baum kollidierte.

Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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