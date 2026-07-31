Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spezialkräfte nehmen 32-Jährigen nach Androhung von Straftaten fest

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitagnachmittag, 31. Juli, kam es gegen 16 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz an einem Mehrfamilienhaus in der Feidikstraße. Anlass war ein 32-jähriger Bewohner des Hauses, der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung ersten Kontakt mit ihm aufgenommen hatte, verbarrikadierte er sich in seiner Wohnung und kündigte gegenüber den Beamten Straftaten von erheblicher Bedeutung an.

Durch hinzugezogene Spezialkräfte konnte der 32-Jährige gegen 18:20 Uhr festgenommen werden. Während des Einsatzes bestand keine Gefahr für andere Anwohner des Mehrfamilienhauses oder Dritte.

Gegen den mutmaßlich psychisch erkrankten Tatverdächtigen wird unter anderem ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Eine Einweisung des Tatverdächtigen in eine psychiatrische Klinik wird geprüft.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell