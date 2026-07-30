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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Androhung von Straftaten: Spezialkräfte nehmen 32-Jährigen fest

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstagmorgen, 30. Juli, kam es gegen 8.20 Uhr an einer Filiale der Sparkasse Hamm an der Hohenhöveler Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass war eine Drohung gegen das Geldinstitut durch einen 32-jährigen Tatverdächtigen aus Hamm.

Nach umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Hamm konnte der Tatverdächtige an einer Wohnung im Hammer Norden gegen 11 Uhr durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden. Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Gegen den 32-jährigen, mutmaßlich psychisch erkrankten Tatverdächtigen wird ein Strafverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Derzeit wird eine Einweisung des Tatverdächtigen in eine psychiatrische Klinik geprüft.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. (hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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