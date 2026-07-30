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POL-HAM: Polizei Hamm und ADFC laden ein - Offenes Pedelec-Training am Chattanoogaplatz

POL-HAM: Polizei Hamm und ADFC laden ein - Offenes Pedelec-Training am Chattanoogaplatz
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Hamm-Mitte (ots)

Elektrisch unterstützte Fahrräder erfreuen sich großer Beliebtheit und sind für viele Menschen eine praktische Alternative zum Auto. Besonders Seniorinnen und Senioren profitieren von der Motorunterstützung, die das Radfahren im Alltag deutlich erleichtert. Gerade zu Beginn wird jedoch häufig die ungewohnte Beschleunigung sowie die höhere Geschwindigkeit eines Pedelecs unterschätzt. Das kann schnell zu gefährlichen Situationen und Verkehrsunfällen führen.

Damit Pedelecfahrerinnen und -fahrer sicher unterwegs sind und Stürze oder Kollisionen vermieden werden, laden die Polizei Hamm und der ADFC am Mittwoch, 19. August, von 9 bis 12 Uhr zu einem offenen Pedelec-Training auf dem Chattanoogaplatz ein.

Die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention sowie des ADFC vermitteln dabei wichtige Grundlagen für den sicheren Umgang mit dem Pedelec. Geübt werden unter anderem das sichere Anfahren, das kontrollierte Bremsen und das richtige Lenken. Hierfür steht ein Parcours mit verschiedenen Übungsstationen bereit.

Die Teilnehmenden können unter anderem eine schmale Spurgasse, einen Slalom sowie eine Spitzkehre absolvieren. Darüber hinaus informiert die Polizei über wirksamen Diebstahlschutz für Fahrräder und beantwortet Fragen rund um das Thema Verkehrssicherheit.

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Seniorinnen und Senioren, steht jedoch allen Interessierten offen, die mit ihrem Zweirad teilnehmen möchten. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein eigenes Pedelec sowie das Tragen eines Fahrradhelms. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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