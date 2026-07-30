Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 57-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 57-jährige Radfahrerin am Mittwochmorgen, 29. Juli, nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Peterstraße/Michaelstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Fahrrad die Peterstraße in östliche Richtung und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich weiter in östliche Richtung zu überqueren.

Dabei kollidierte sie mit dem Skoda eines 37-jährigen Mannes aus Hamm. Dieser befuhr die Michaelstraße in südliche Richtung und wollte anschließend die Peterstraße in Richtung "Am Gallberg" überqueren.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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