Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten: Senior aus Hamm um sechsstellige Summe betrogen

Hamm-Herringen (ots)

Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Herringen erhielt am Dienstag, 28. Juli, einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Dieser täuschte ihm vor, dass eine Einbrecherbande gefasst worden sei und die Adresse des Seniors in deren Notizbüchern als möglicher Tatort stehe.

Er ließ den Senior glauben, dass bei ihm ein Einbruch bevorstehe und die Polizei seine Wertsachen in Sicherheit bringen müsse. Hierzu erschien ein ziviler Polizeibeamter, der die Wertgegenstände und das Bargeld zu einer angeblichen Polizeiwache bringen wollte.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt fiel dem 74-Jährigen der Betrug auf, woraufhin er die richtige Polizei informierte.

Laut Zeugenaussagen war der Betrüger männlich, etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild und eine kräftige Statur. Er hatte eine Glatze und einen kurzen Bart. Zur Tatzeit trug er ein graues Oberteil.

Die Polizei Hamm bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die am Dienstag zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr im Bereich der Beverstraße und Ostfeldstraße sowie den umliegenden Straßen aufgefallen sind. Sie erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Die Polizei warnt:

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geldbeträge oder Wertgegenstände. Beenden Sie Telefongespräche direkt, wenn Sie sich unsicher sind. Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld oder Ihren Schmuck niemals in Verwahrung. Reden Sie mit Familie, Freunden und Bekannten über die dreisten Maschen der Betrüger und sensibilisieren Sie insbesondere ältere Menschen. (rv)

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