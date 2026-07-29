Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand am Prozessionsweg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Teile eines Vorgartens am Prozessionsweg gerieten am Dienstag, 28. Juli, gegen 15.25 Uhr, in Brand - ein angrenzendes Einfamilienhaus wurde dadurch beschädigt.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten unter anderem einen brennenden Baum im Vorgarten und verhinderten so, dass die Flammen auf das Einfamilienhaus übergreifen konnten. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung kam es dennoch zu Beschädigungen an der Fassade.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rv)

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