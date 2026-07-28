Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ampelanlage defekt - ein Leichtverletzter nach Unfall an Kreuzung

Hamm-Mitte (ots)

Ein 37-jähriger Renaultfahrer stieß am Montag, 27. Juli, im Kreuzungsbereich Goethestraße / Alleestraße mit einem VW zusammen - er kam leicht verletzt in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mann aus Hamm befuhr gegen 7.50 Uhr mit seinem Renault die Alleestraße in östliche Richtung und beabsichtigte, die Kreuzung weiter in östliche Richtung zu überqueren.

Zeitgleich befuhr ein 74-jähriger Hammer mit seinem VW die Goethestraße in südliche Richtung und beabsichtigte, die Kreuzung stadtauswärts weiter zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Renault. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei der Kollision verletzte sich der 37-jährige Renaultfahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt ausgefallen war. Ein zuständiger Techniker wurde von der Polizei Hamm informiert und konnte die Störung anschließend beheben. (rv)

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