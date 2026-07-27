PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW landet im Gleisbett

POL-HAM: VW landet im Gleisbett
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm-Pelkum (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm eilten am Sonntag, 26. Juli, gegen 0.40 Uhr, zum Bahnübergang der Provinzialstraße - Wilhelm-Lange-Straße - dort meldete ein aufmerksamer Zeuge einen VW Golf im Gleisbett.

Als die Beamten am besagten Bahnübergang eintrafen, fanden sie etwa fünf Meter entfernt auf den Gleisen einen VW Golf mit bulgarischem Kennzeichen vor. Die Schranken waren beidseitig heruntergelassen und es ertönte ein Warnsignal.

Der mutmaßliche Fahrer des VW befand sich gemeinsam mit dem Zeugen auf der Provinzialstraße.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Somit musste der 57-jährige Mann aus Hamm die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache begleiten. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der VW wurde durch eine Fachfirma aus dem Gleisbett entfernt und abgeschleppt.

Nach Rücksprache mit Technikern der Deutschen Bahn ist ein Sachschaden an einem Lasergerät in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 11:21

    POL-HAM: Grauer VW beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Herringen (ots) - In der Zeit von Samstag, 25. Juli, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 26. Juli, 10.20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in einer Parkbox auf der Holzstraße geparkten grauen VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 11:20

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Straße "Langenhövel"

    Hamm-Heessen (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen Freitag, 24. Juli, 16 Uhr, und Samstag, 25. Juli, 11 Uhr, einen geparkten Pkw auf der Straße "Langenhövel". Der MG wies Kratzspuren im hinteren linken Bereich auf. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren