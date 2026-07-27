Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW landet im Gleisbett

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Hamm-Pelkum (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm eilten am Sonntag, 26. Juli, gegen 0.40 Uhr, zum Bahnübergang der Provinzialstraße - Wilhelm-Lange-Straße - dort meldete ein aufmerksamer Zeuge einen VW Golf im Gleisbett.

Als die Beamten am besagten Bahnübergang eintrafen, fanden sie etwa fünf Meter entfernt auf den Gleisen einen VW Golf mit bulgarischem Kennzeichen vor. Die Schranken waren beidseitig heruntergelassen und es ertönte ein Warnsignal.

Der mutmaßliche Fahrer des VW befand sich gemeinsam mit dem Zeugen auf der Provinzialstraße.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Somit musste der 57-jährige Mann aus Hamm die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache begleiten. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der VW wurde durch eine Fachfirma aus dem Gleisbett entfernt und abgeschleppt.

Nach Rücksprache mit Technikern der Deutschen Bahn ist ein Sachschaden an einem Lasergerät in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden. (ds)

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