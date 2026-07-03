Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet mehrere zehntausend Euro (0165187/2026)

Greiz (ots)

Weida. Eine 75-jährige Frau aus Weida wurde Opfer eines sogenannten Support-Betruges und verlor dabei einen hohen fünfstelligen Geldbetrag.

Die Geschädigte wollte über das Internet Medikamente bestellen und klickte dabei vermutlich auf einen Werbebanner. Anschließend sperrte sich ihr Computer und sie wurde aufgefordert, eine angezeigte Telefonnummer anzurufen. Dort meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des Microsoft-Supports, der vorgab, einen Hackerangriff auf den Computer zu beseitigen.

Im weiteren Verlauf installierte der unbekannte Täter eine Software auf dem Laptop der Seniorin und brachte sie dazu, mehrere Banktransaktionen freizugeben. Erst später stellte die Frau fest, dass insgesamt etwa 20.000 bis 25.000 Euro von ihren Konten abgebucht worden waren. Nach Angaben ihrer Bank wurde zudem ein weiteres Konto auf ihren Namen eröffnet, über das die Geldtransaktionen abgewickelt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt: Microsoft oder andere Softwareunternehmen nehmen nicht unaufgefordert telefonisch Kontakt zu Kunden auf. Beenden Sie entsprechende Gespräche sofort, gewähren Sie keinen Fernzugriff auf Ihren Computer und geben Sie keine Bankdaten oder TAN-Nummern weiter. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.(KB)

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