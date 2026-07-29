Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Unfall auf der Ahlener Straße

Hamm (ots)

Ein 35-jähriger KIA-Fahrer sorgte am Dienstag, 28. Juli, bei einem Verkehrsunfall für einen hohen Sachschaden.

Der Mann aus Hamm befuhr gegen 14.45 Uhr die Ahlener Straße in Richtung Süden. Im Bereich der Kreuzung Ahlener Straße/Kleine Amtsstraße touchierte er mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls zunächst den Opel einer 57-jährigen Hammerin, die sich ebenfalls in südlicher Fahrtrichtung auf dem Linksabbiegerstreifen der Ahlener Straße befand.

Anschließend fuhr der 35-Jährige über eine Mittelinsel und beschädigte dabei ein dort befestigtes Verkehrszeichen. Danach kollidierte er noch mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes, ehe der KIA zum Stillstand kam.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 37.500 Euro. Der KIA des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Ahlener Straße zwischen der Kleinen Amtsstraße und dem Dasbecker Weg komplett gesperrt.

Der 35-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

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