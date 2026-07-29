Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 28. Juli, auf der Johannes-Rau-Straße.

Gegen 19.35 Uhr fuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer von der Johanna-Melzer-Straße auf die Johannes-Rau-Straße und fuhr weiter in westliche Richtung.

Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte ein 29-jähriger Radfahrer, die Johannes-Rau-Straße im Bereich einer Querungshilfe westlich der Kreuzung Johannes-Rau-Straße/Zum Yachthafen von Norden nach Süden zu überqueren. Dabei kollidierte er mit dem BMW des 24-Jährigen.

Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sowohl der BMW als auch das Fahrrad sichergestellt.

Für die Dauer der Maßnahmen kam es im Bereich der Unfallörtlichkeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell