PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Erneuter Automatenaufbruch am Bahnhof Am Sonntag, 26. Juli, 23:24 Uhr, wurden Zeugen auf einen beschädigten Snackautomaten aufmerksam, der auf dem Gelände des Bahnhofes in Vechta, Neuer Markt, aufgestellt ist. Unbekannte Täter hatten diesen vermutlich kurze Zeit vorher aufgehebelt. Ob etwas aus dem Automaten entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden, der Automat wurde jedoch erheblich beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Neuenkirchen-Vörden: Urkundenfälschung

Am Sonntag, 26. Juli 2026, 13:35 Uhr, wurden Beamte der Polizei Damme auf der Bahnhofstraße auf einen Mercedes mit Emsländer (EL-) Kennzeichen aufmerksam, dessen TÜV-Plakette einen merkwürdigen Eindruck auf die Beamten machte. Daher entschlossen sie sich das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Plakette offensichtlich gefälscht war, um eine TÜV-Untersuchung vorzutäuschen. Gegen den 32-Jährigen Fahrer aus dem Emsland wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt- Unfall mit leicht verletzter Person Am Sonntag, 26. Juli 2025 befuhr ein 19-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Einer Straße, in Fahrtrichtung Goldenstedt. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug des Vechtaer wurde bei dem Unfall zerstört, der 19-jährige kam leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro beziffert. Ggf. könnte ein Tier auf der Fahrbahn zum Unfall geführt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 12:02

    POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland- Einbruch in Werkshalle Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 26. Juli 2026, 12:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkshalle im Krähenweg ein und durchwühlten in der Halle diverse Schränke und Büroräume. Unter anderem wurde Werkzeug entwendet. Die Täter konnten anschließend unerkannt fliehen. Der Schaden, der ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:01

    POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg-Zahlreiche Taschendiebstähle Am Samstag, 25. Juli 2026, zwischen 09.00 Uhr und 11:45 Uhr, kam es in mehreren Super-/Discountermärkten im Stadtgebiet von Cloppenburg zu Taschendiebstählen. Zweimal schlugen die Diebe in einem Discountermarkt an der Emsteker Straße zu, hier wurde einer 86-Jährigen und einer 85-Jährigen jeweils ihre Geldbörse entwendet, die sie zum Teil direkt in ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 12:21

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am 25.07.2026 kam es zwischen 9 Uhr und 09:30 Uhr auf einem der Supermarkt-Parkplätze des "Combi" oder "Lidl" an der Oldenburger Straße oder auf dem Parkplatz des "Denkers Supermarktes" an der Lohner Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde ein abgeparkter blauer BMW-SUV beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren