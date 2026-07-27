Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Erneuter Automatenaufbruch am Bahnhof Am Sonntag, 26. Juli, 23:24 Uhr, wurden Zeugen auf einen beschädigten Snackautomaten aufmerksam, der auf dem Gelände des Bahnhofes in Vechta, Neuer Markt, aufgestellt ist. Unbekannte Täter hatten diesen vermutlich kurze Zeit vorher aufgehebelt. Ob etwas aus dem Automaten entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden, der Automat wurde jedoch erheblich beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Neuenkirchen-Vörden: Urkundenfälschung

Am Sonntag, 26. Juli 2026, 13:35 Uhr, wurden Beamte der Polizei Damme auf der Bahnhofstraße auf einen Mercedes mit Emsländer (EL-) Kennzeichen aufmerksam, dessen TÜV-Plakette einen merkwürdigen Eindruck auf die Beamten machte. Daher entschlossen sie sich das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Plakette offensichtlich gefälscht war, um eine TÜV-Untersuchung vorzutäuschen. Gegen den 32-Jährigen Fahrer aus dem Emsland wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt- Unfall mit leicht verletzter Person Am Sonntag, 26. Juli 2025 befuhr ein 19-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Einer Straße, in Fahrtrichtung Goldenstedt. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug des Vechtaer wurde bei dem Unfall zerstört, der 19-jährige kam leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro beziffert. Ggf. könnte ein Tier auf der Fahrbahn zum Unfall geführt haben.

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