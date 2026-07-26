PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 25.07.2026 kam es zwischen 9 Uhr und 09:30 Uhr auf einem der Supermarkt-Parkplätze des "Combi" oder "Lidl" an der Oldenburger Straße oder auf dem Parkplatz des "Denkers Supermarktes" an der Lohner Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde ein abgeparkter blauer BMW-SUV beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Lohne - Flächenbrand

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr geriet in Lohne, Dreschkamp, während Erntearbeiten (Wenden von Stroh) ein Feld in Brand. Die Feuerwehr Lohne musste ausrücken, um das Feuer in der Größe eines Hektars zu löschen. In der Erntemaschine hatte sich offenbar zuvor Stroh festgesetzt und sich dadurch entzündet.

Damme - gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend kommt es gegen 19:50 zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Straße Im Hofe in Damme. Der Beschuldigte bedroht das Opfer zunächst mit einem Messer. Das Opfer versucht sich mittels eines Knüppels zu wehren. Diesen Knüppel entreißt der Beschuldigte dem Opfer und schlägt dem Opfer mit Knüppel auf den Rücken. Das Opfer wird hierdurch leicht verletzt. Der Beschuldigte kann im Nahbereich angetroffen werden.

Damme - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Im Rahmen der Durchsuchung zu einem anderen Sachverhalt schlägt der Beschuldigte am Freitagabend einem Polizeibeamten mehrfach auf den Unterarm. Der Polizeibeamte wird hierdurch leicht verletzt. Zudem beleidigt der Beschuldigte den Beamten mehrfach.

Vechta - Verkehrsunfallflucht infolge einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt

Am frühen Samstagabend kommt es am "Grünenmoor" in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kommt der Beschuldigte, nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt, mit einem Pkw von der Fahrbahn ab und kommt in einem Graben zum Stehen. Infolge dessen entfernt er sich fußläufig vom Unfallort und kann im Rahmen einer Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. Hinsichtlich des Unfalles und der anschließenden Flucht des Fahrzeugführers wird nach Zeugen gesucht. Die Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Damme- Gefährliche Körperverletzung

Auf dem Dammer Schützenfest kommt es gegen 02:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte schlägt zunächst auf das Opfer ein. Als das Opfer bereits am Boden liegt schlägt der Beschuldigte weiter auf das dieses ein und tritt es mit dem beschuhten Fuß. Das Opfer wird mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Damme zugeführt. Der Beschuldigte kann im Nahbereich angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 09:30

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 25.07.2026 um 20:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Cloppenburger Straße in Garrel einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest wurde durch den Pkw-Fahrer verweigert. Zudem war der 41-Jährige ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 07:51

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - PKW Brand Am Samstag, 25. Juli 2026, gegen 14:40 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Ellerbrocker Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes Flammen aus dem Motorraum eines geparkten PKW aufsteigen würden. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, versuchten bereits Passanten das Feuer mittels Feuerlöscher zu löschen. Die Beamten unterstützten sie ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 09:29

    POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 25.07.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss Am 24.07.2026, gegen 14:25 Uhr, konnte ein 38-jähriger Lohner mit seinem Pkw auf der Vechtaer Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren