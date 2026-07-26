Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 25.07.2026 kam es zwischen 9 Uhr und 09:30 Uhr auf einem der Supermarkt-Parkplätze des "Combi" oder "Lidl" an der Oldenburger Straße oder auf dem Parkplatz des "Denkers Supermarktes" an der Lohner Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde ein abgeparkter blauer BMW-SUV beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Lohne - Flächenbrand

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr geriet in Lohne, Dreschkamp, während Erntearbeiten (Wenden von Stroh) ein Feld in Brand. Die Feuerwehr Lohne musste ausrücken, um das Feuer in der Größe eines Hektars zu löschen. In der Erntemaschine hatte sich offenbar zuvor Stroh festgesetzt und sich dadurch entzündet.

Damme - gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend kommt es gegen 19:50 zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Straße Im Hofe in Damme. Der Beschuldigte bedroht das Opfer zunächst mit einem Messer. Das Opfer versucht sich mittels eines Knüppels zu wehren. Diesen Knüppel entreißt der Beschuldigte dem Opfer und schlägt dem Opfer mit Knüppel auf den Rücken. Das Opfer wird hierdurch leicht verletzt. Der Beschuldigte kann im Nahbereich angetroffen werden.

Damme - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Im Rahmen der Durchsuchung zu einem anderen Sachverhalt schlägt der Beschuldigte am Freitagabend einem Polizeibeamten mehrfach auf den Unterarm. Der Polizeibeamte wird hierdurch leicht verletzt. Zudem beleidigt der Beschuldigte den Beamten mehrfach.

Vechta - Verkehrsunfallflucht infolge einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt

Am frühen Samstagabend kommt es am "Grünenmoor" in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kommt der Beschuldigte, nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt, mit einem Pkw von der Fahrbahn ab und kommt in einem Graben zum Stehen. Infolge dessen entfernt er sich fußläufig vom Unfallort und kann im Rahmen einer Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. Hinsichtlich des Unfalles und der anschließenden Flucht des Fahrzeugführers wird nach Zeugen gesucht. Die Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Damme- Gefährliche Körperverletzung

Auf dem Dammer Schützenfest kommt es gegen 02:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte schlägt zunächst auf das Opfer ein. Als das Opfer bereits am Boden liegt schlägt der Beschuldigte weiter auf das dieses ein und tritt es mit dem beschuhten Fuß. Das Opfer wird mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Damme zugeführt. Der Beschuldigte kann im Nahbereich angetroffen werden.

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