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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg-Zahlreiche Taschendiebstähle Am Samstag, 25. Juli 2026, zwischen 09.00 Uhr und 11:45 Uhr, kam es in mehreren Super-/Discountermärkten im Stadtgebiet von Cloppenburg zu Taschendiebstählen. Zweimal schlugen die Diebe in einem Discountermarkt an der Emsteker Straße zu, hier wurde einer 86-Jährigen und einer 85-Jährigen jeweils ihre Geldbörse entwendet, die sie zum Teil direkt in einer Tasche, am Körper trugen. Auch ein Discounter in der Osterstraße war betroffen, hier wurde einer 71-Jährigen kurz vor Mittag die Geldbörse entwendet, ein weiterer Taschendiebstahl fand um 09.00 Uhr in einem Supermarkt in der Memelstraße statt, hier war eine 85-Jährige Cloppenburgerin betroffen. Die Taschendiebe gingen dabei äußerst professionell vor, zum Teil wurden die umgehängten Taschen beschädigt, um an die innenliegenden Geldbörsen zu gelangen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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